نشطاء يغردون على وسم "بشائر النصر" في ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 36

فلسطين اليوم

أطلق إعلاميون ونشطاء فلسطينيون، مساء أمس الخميس، حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "بشائر النصر"؛ على شرف ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 36 لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وخلال الحملة، تفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون وعرب مع الحملة بالتغريد على وسم "#بشائر_النصر"؛ بيعةً ووفاءً للشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم مبشرين بالنصر الموعود.

وهنأ المتفاعلون جماهير شعبنا وأبناء حركة الجهاد الإسلامي وذوي الشهداء والأسرى والجرحى، ومنتسبي خيار المقاومة ومحوره، وكل الذين يمتشقون السلاح دفاعًا عن فلسطين ويرفضون كل أشكال التسوية السياسية والاعتراف المتبادل مع العدو، بانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي.

كما تداول المشاركون تغريدات ومنشورات ومحتويات تشيد بحركة الجهاد الإسلامي التي تزداد قوة بدماء الشهداء، مؤكدين أن دماءهم بمثابة وقود لكل المجاهدين الصابرين.

وقال المشاركون:" إن حركة الجهاد لا تزال قوية والضربات لن تزيدها إلا قوة وصلابة، ولن تفلح محاولات الاستنزاف التي يمارسها العدو ضد قادتها مهما كلف ذلك من ثمن".

وأضافوا:" الاغتيالات وحرب الاستنزاف التي يشنها على شعبنا ومقاومتنا الباسلة وفي مقدمتها سرايا القدس لن توقف مد السرايا ولا مشروع تعزيز القوة عندها، وأن المعركة مستمرة والمواجهة مفتوحة".

وتابع المشاركون، أن الجهاد الإسلامي حركة وطنية إسلامية تقاتل المُحتل بلا أي حسابات سياسية، وتعلن دائمًا وأبدًا تمسكها بفلسطين التاريخية أرضًا عربية إسلامية ولا تقبل القسمة مع المحتل، ولا بين شعبين.

جدير ذكره أنه تحتفي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، بذكرى انطلاقتها الـ36، بتنظيم مهرجان مركزي كبير، وفعاليات وطنية مختلفة.