بالصور الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم

أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة 6-10-2023، صلاة الفجر في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر مقدسية، فقد وصل الآلاف من المواطنين للمسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الليل والفجر الأولى؛ لأداء الصلاة فيه.

ووضعت قوات الاحتلال العديد من الحواجز في البلدة القديمة بالقدس المحتلة؛ لمنع المصلين من الوصول إليه؛ إلا أنه استطاع المصلون من الوصول إليه والصلاة فيه.

وكانت دعت العديد من الجهات والهيئات المقدسية المواطنين لضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك؛ لحمايته من الاقتحامات المستمرة للمستوطنين بحجة الأعياد اليهودية.

جدير ذكره أنه بدأ أيام "عيد العرش اليهودي" السبت الماضي، ويستمر ثمانية أيام، وتستغّل جماعات "الهيكل" المتطرفة هذه الفترة لتحقيق أرقام قياسية في أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى.

كما أعلنت سلطات الاحتلال، أمس الخميس، فرض إغلاق على مناطق الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال "عيد بهجة التوراة".







