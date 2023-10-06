بالفيديو والصور مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بلدة حوارة بنابلس

الساعة 07:26 ص|06 أكتوبر 2023
حرق المستوطنين بلدة حوارة في فبراير 2023.jpg
حرق المستوطنين بلدة حوارة في فبراير 2023.jpg

فلسطين اليوم

هاجم عشرات من المستوطنين، مساء اليوم الخميس 6-10-2023، المواطنين ومنازلهم في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين انتشروا على الطريق الرئيسي في بلدة حوارة، وسط أعمال عربدة، حيث اعتدوا على المواطنين ومنازلهم وقاموا بأعمل تخريب وتكسير، بحماية من جنود الاحتلال.

وأوضحت المصادر، أن عضو الكنيست "الإسرائيلي" المتطرف تسفي سكوت، نصب خيمة وسط البلدة، بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين.

وكانت قد اندلعت مواجهات بين المواطنين العزّل الذي خرجوا للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، المستوطنين وجنود الاحتلال المدججين بالأسلحة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

جدير ذكره أنه في وقت سابق، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في بلدة حوارة جنوب نابلس.

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مستوطنون الهجوم على المواطنين حوارة