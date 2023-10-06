ثاني زلزال يضرب اليابان في يوم واحد

فلسطين اليوم

وقع زلزال ثانٍ، اليوم الجمعة 6-10-2023، بقوة 6.3 درجة بالقرب من الجزء الجنوبي من أرخبيل إيزو الياباني، فيما صدر تحذير في المنطقة من احتمال حدوث تغيرات في مستوى المياه الساحلية.

وذكرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية اليابانية، أنه تم تسجيل الهزات عند الساعة 10.31 بالتوقيت المحلي (04.31 بتوقيت موسكو).

ووقع مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.

وبحسب السلطات المحلية، فلم ترد حتى الآن أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت شهدت نفس المنطقة وقوع زلزال بقوة 6.5 درجة، وتم الإعلان عن تهديد بحدوث تسونامي في منطقة أرخبيل إيزو، وتم على إثره تسجيل موجة تسونامي بارتفاع 30 سم قبالة سواحل جزيرة هاتشيجوجيما في أرخبيل إيزو.

جدير ذكره أنه حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث هزات ارتدادية قوية مماثلة في المنطقة على مدار الأسبوع، خاصة في أول يومين أو ثلاثة أيام.