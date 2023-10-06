أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 6-10-2023

فلسطين اليوم

جاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، كما يأتي بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة عبر منصتها الالكترونية: