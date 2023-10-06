أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 6-10-2023

الساعة 04:58 ص|06 أكتوبر 2023
اسعار الخضروات.jpg
اسعار الخضروات.jpg

فلسطين اليوم

جاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، كما يأتي بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة عبر منصتها الالكترونية:

الرقم الصنف سعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 3.3
2 خيار 1.5
3 بطاطس 2.5
4 كوسا 3.3
5 باذنجان 1
6 فلفل 4
7 جزر 4
8 ثوم 8
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 3
12 ليمون 2.5
13 ملوخية 2
14 فصوليا 10
15 بصل 4
16 بيض 13
17 دجاج 11
18 لحمة 44

 

 

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