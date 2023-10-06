الدولار يعاود الصعود بقوة أمام الشيكل "الإسرائيلي" اليوم الجمعة 6-10-2023

فلسطين اليوم

عاود سعر صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعه بقوة مقابل الشيكل "الإسرائيلي" خلال التعاملات، صباح اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، حيث جاء وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.86 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.43 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.07 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 13. شيكل

وكان قد شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي" انخفاضاً ملحوظاً بعد أن وصل إلى مستوى قياسي خلال الساعات الماضية في تعاملات صباح الخميس 5 أكتوبر 2023، إذ وصل وفق المنصات الرسمية عند حدود 3.80 شيكل.