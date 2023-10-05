فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، ويقدم لكم فريق العمل في موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، حيث شهدت الساعات الأخيرة إقبالًا كبيرًا من الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة اللبنانيين على البحث عن سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الجمعة، وتركز هذه المقالة على تقديم معلومات حديثة حول سعر الدولار في لبنان وتطوره خلال هذا اليوم، كما شهدت سوق الصرف في لبنان ارتفاعًا في سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح يوم الجمعة، وذلك خلال تعاملات السوق السوداء، كما يأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار في سياق أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد، لذلك سنرفق سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

سعر صرف الدولار اليوم الجمعة في سوق السوداء

وتشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية تذبذبات كبيرة في السنوات الأخيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تعصف بالبلاد. تُسجل تقلبات يومية في أسعار الصرف، ويصبح من الصعب تحديد سعر ثابت نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوضع الاقتصادي في لبنان.

الجدير بالذكر ان العملة اللبنانية تأثرت بشكل كبير بتلك الأزمة، حيث شهدت قيمة الليرة اللبنانية هبوطًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى. هذا الوضع أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، مما تسبب في تفاقم التضخم وزيادة الأسعار بشكل كبير.

سعر الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء الآن الجمعة