فلسطين اليوم

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 6-10-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وفي هذه المقالة التي تم نشرها على صفحات وكالة فلسطين اليوم الاخبارية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من ابرزها منصتي الفيسبوك وتويتر وذلك من أجل تعميم الفائدة على المهتمين ونطلب من الكل بعد هذه المقدمة الاستمرار في قراءة جميع السطور التي تمكنهم بصورة او بأخرى من التعرف على أسعار الذهب في سوريا المحدثة وهي على النحو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 6-10-2023

وبعد هذه المقدمة وضع لكم الفريق التفاصيل الكاملة التي توصلكم بصورة مباشرة إلى أسعار الذهب في سوريا خلال الساعات الأخيرة التي تم عرضها على البورصة وهو الآتي:_

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 668,000، ومبيع: 673,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 674,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 668,000 ، مبيع: 673,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 674,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 686,000 ، مبيع: 691,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 692,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 688,000 ، مبيع: 683,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 740,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم

كما ووصل سعر متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 771,429 شراء 770,286 ليرة سورية .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 707,143 شراء 706,095 ليرة سورية .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 675,000 شراء 674,000 ليرة سورية .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 578,571 شراء 577,714 ليرة سورية .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 450,000 شراء 449,333 ليرة سورية .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 385,714 شراء 385,143 ليرة سورية .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 23,991,429 شراء 23,955,886 ليرة سورية .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 5,400,000 شراء 5,392,000 ليرة سورية .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 771,428,571 شراء 770,285,714 ليرة سورية .

سعر الذهب في سوريا اليوم

ونواصل معكم تقديم سعر الذهب في سوريا اليوم ، حيث جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 754,081 ليرة يعادله 58.58 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 691,247 ليرة يعادله 53.70 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 659,837 ليرة يعادله 51.26 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 565,570 ليرة يعادله 43.93 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 439,883 ليرة يعادله 34.17 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 377,041 ليرة يعادله 29.29 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 23,451,924 ليرة يعادله 1,822 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 5,278,695 ليرة يعادله 410.06 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 754,081,149 ليرة يعادله 58,579 دولار .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 6-10-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .