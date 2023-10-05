"الجهاد الاسلامي" تعزي الشعب والحكومة السورية بشهداء الكلية الحربية في حمص

فلسطين اليوم

قدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، التعازي من الشعب السوري الشقيق، ومن الحكومة والقيادة السورية، بشهداء العدوان الغادر والآثم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص.

وأكد الحركة في بيان صحفي، وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، على ثقتها التامة بأن سورية قادرة دوماً على إحباط كل المخططات التي تستهدف النيل من وحدتها وصلابتها حول مواقفها الداعمة للمقاومة، مشددة على أنها ستبقى عصية على الرضوخ لكل الضغوط، وسداً منيعاً في مواجهه كل المؤامرات التي تستهدف وحدة الشعب والأرض.

كما قدمت أحر التعازي للشعب السوري، داعية الله بالرحمة للشهداء، وبالشفاء العاجل للجرحى، سائلين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.