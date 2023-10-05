"النقد الدولي" يحذر مصر في حال تخفض قيمة الجنيه..!

فلسطين اليوم

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن هذه الخطوة (خفض قيمة العملة).

وصرحت كريستالينا جورجيفا في مقابلة مع "بلومبيرغ" بأنه كلما طال الانتظار أصبح الأمر أسوأ.

وأضافت جورجيفا "كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع كان ذلك أفضل.. المسألة هنا بسيطة للغاية مصر سوف تنزف احتياطاتها لحماية الجنيه، كما أنه ليست الدولة ولا البيئة الاقتصادية الكلية في وضع يسمح بذلك، هذه مشكلة يجب حلها".

ورغم ذلك، قالت جورجيفا إن مراجعة صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار في البلاد تحرز تقدما.

وأوضحت رئيسة صندوق النقد الدولي قبل خطاب ألقته في أبيدجان بساحل العاج "في اليومين الماضيين كانت هناك بعض المشاركات البناءة.. سيكون هناك عمل منهجي أكثر لفريقنا مع مصر.. لذا ترقبوا.. دعونا نرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة".

وفي المقابل أشادت جورجيفا بالخطوات الأخرى التي اتخذتها مصر وهي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين، لتصحيح مسار اقتصادها المتأزم.

جدير بالذكر أن مصر خفضت قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.