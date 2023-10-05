مواعيد عرض برنامج احكي مالك الجديد 2023 على شاهد

فلسطين اليوم

مواعيد عرض برنامج احكي مالك الجديد 2023 على منصة شاهد وقناة ام بي سي mbc ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الإجابة الحقيقية عن هذا التساؤل الذي يطرحه ويبحث عنه على محرك جوجل الشهير وهذا الامر كان دافعًا لنا في كتابة هذه المقالة إلى جانب ذلك وضعنا لكم رابط مشاهدة حلقات برنامج احكي مالك حيث يديره الإعلامي الشهير مالك مكتبي ونطلب من حضراتكم بعد الان الاستمرار في متابعة كل السطور التي جاءت بعد هذه المقدمة وهو على النحو التالي:

مشاهدة برنامج احكي مالك الحلقة 1 الأولى 2023

ولقد عرض لكم الفريق في هذه الفقرة رابط مشاهدة برنامج احكي مالك الحلقة 1 الأولى بث مباشر وكل ما عليكم الان هو الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــا وبمجرد الضغط عليه ينقلكم بصورة مباشرة إلى متابعته .

وفي الفقرات التالية تود التفاصيل الأخرى عن برنامج احكي مالك من قصته ومواعيد عرضه أيضا ويترتب عليكم الان الاستمرار في قراءة ما تبقى من معلومات عنه .

تفاصيل برنامج احكي مالك

ويقوم برنامج احكي مالك في موسمه الأول على نشر قصص لصانعي المحتوى ، حيث يشارك فيه شخصيات سعودية ملهمة قصصها الفريدة والمؤثرة للمرة الأولى .

ويدير برنامج احكي مالك الإعلامي مالك مكتبي ، اما عن مواعيد عرضه فهي التالي.



مواعيد عرض برنامج احكي مالك

وفي كل يوم خميس من نهاية الأسبوع يتم عرض حلقة على منصة شاهد ومن ثم بثها على قناة ام بي سي mbc في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية المحلي.

مشاهدة برنامج احكي مالك لمالك مكتبي

ولقد وضع لكم فريق الموقع تردد قناة ام بي سي mbc حيث يسهل عليكم ضبطته على الرسيفر ومن ثم مشاهدة برنامج احكي مالك وهو التالي.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول مشاهدة برنامج احكي مالك الحلقة 1 الأولى مباشر 2023 على شاهد و mbc نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .