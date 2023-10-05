الاحتلال يرفض استئناف الأسير الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 64 يوما

فلسطين اليوم

رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال في سجن "عوفر"، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من قبل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين للمعتقل الإداري كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام منذ 64 يوما.

وقالت "الهيئة"، في بيان صحفي مساء اليوم، إن قرار محكمة الاحتلال يمثل قرار إعدام بحق المعتقل الفسفوس، خاصة بعد مرور هذه المدة الطويلة على إضرابه وتصاعد المخاطر على حياته.

وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، مطالبة المستويات كافة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووقف جريمة اعتقاله.

يذكر أن المعتقل كايد الفسفوس (34 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، أعاد الاحتلال اعتقاله في الثاني من أيار/ مايو الماضي، إداريا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

وخاض المعتقل الفسفوس إضرابا عن الطعام في نهاية شهر أيار/ مايو وبداية حزيران/ يونيو المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، كما أنه خاض سابقا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة 131 يوما، وهو متزوج وأب لطفلة، علما أن أشقاءه كافة تعرضوا للاعتقال، واليوم إلى جانبه أربعة أشقاء آخرين معتقلين إداريا، هم: حسن (37 عاما)، وخالد (35 عاما)، وأكرم (39 عاما)، وحافظ (40 عاما)، وقد تعرضت عائلته لعمليات تنكيل متكررة من قبل الاحتلال على مدار سنوات طويلة.