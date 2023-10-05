فلسطين اليوم

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلاً يتواجد به منفذ عملية حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباك مسلح بين الشاب المحاصر وقوات الاحتلال المحاصرة للمنزل في بلدة حوارة، ما ادى إلى اصابة الشاب، ومن ثم استشهاده، واعتقاله إلى جهة غير معروفة.

الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أعلنت من جهتها، تبليغ وزارة الصحة برام الله، باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة حوارة.

وكانت قوات من جيش الاحتلال، أغلقت مساء اليوم، حاجز حوارة بعد إطلاق نار على مركبة مستوطنة، ما أسفر اصابتها بهالة من الهلع.

ووفق زعم الاحتلال، فقد أطلق مسلح النار على مركبة مستوطنة، فيما تقوم قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة.