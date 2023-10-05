تردد قناة ام بي سي بوليوود MBC BOLLYWOOD على جميع الأقمار 2023 hd

فلسطين اليوم

تردد قناة ام بي سي بوليوود MBC BOLLYWOOD على جميع الأقمار 2023 بجودة hd ، ويواصل الجمهور المتابع من دول عربية عدة في مقدمتها مصر والسعودية وفلسطين وغيرها في البحث عبر محرك جوجل الشهير للوصول إلى تفاصيل هذا التردد الجديد وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي نجيب فيها كافة التفاصيل بشأنه وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة نضع فيها كامل ترددات القنوات المشهورة على مستوى الوطن العربي .

وبعد هذه المقدمة التي نتحدث بها حول تردد قناة ام بي سي بوليوود MBC BOLLYWOOD على جميع الأقمار 2023 بجودة hd يوجد كامل المعلومات التي نشرح فيها الإجابة ومعلومات أخرى ونطلب منكم الان المواصلة في قراءة جميع السطور التي تلي ذلك.

تردد قناة ام بي سي بوليوود الجديد 2023 على جميع الأقمار

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم معلومات عامة عن قناة ام بي سي يوليوود حيث تم إطلاقها بشكل رسمي في 26 أكتوبر 2013 من خلال النجمة الهندية الشهيرة كارينا كابور، التي شاركت في حفل إطلاق القناة عبر أولى حلقات البث المباشر لبرنامج المواهب العربية " Arabs Got Talent".

ونواصل معكم تقديم التفاصيل ، حيث تم عرض قناة ام بي سي وهي مجموعة من أحدث وأقوى إنتاجات بوليوود السينمائية المترجمة إلى العربية، إلى جانب الدراما البوليوودية الساحرة والمدبلجة إلى العربية كذلك، ناهيك عن عدد من البرامج التي تسلّط الضوء على مشاهير بوليوود وحياتهم وإطلالاتهم في المهرجانات الهندية والعالمية وغيرها.

وهذه القناة الرائدة في محتواها الإعلامي فإنها تمثل بمحتواها الغني والمتنوع نمطاً شبابياً وعائلياً فريداً وجديداً بالنسبة للمنطقة العربية.

مسلسلات قناة ام بي سي بوليوود

ولقد اهتم فريق الموقع في نشر مسلسلات قناة ام بي سي يوليوود التي تم عرضها وهي على النحو التالي:

ثمن الخيانة

ارجع لي قبلاتي

يدي بيدك

حبك جرحني

ابتسم من قلبك

انت العشق

قدري اجمل

أمنية وان تحققت

حبيبتي من تَكُون2

أمنية وإن تحققت

حكايتنا

حبيبتي من تَكُون

رياح الحب الموسمية

احمر هو لون الحناء

علي قيد الحياة

من النظرة الثانية

ومن الحب ما قتل

للعشق جنون

هوس مايا

هوس مايا 2

لكنه لي

زوجة زوجي

ذهب ولم يعد

حبيبي دائما

حب خادع

لكنه لي

العدو الحبيب

ساحرتي

عميلة سرية

تردد قناة ام بي سي بوليوود hd

ويمكن لكم الان التعرف على تردد قناة ام بي سي بوليوود وهي على النحو التالي:

القمر الصناعي : عربسات بدر 7

الحامل: 26 درجة شرق

التردد: 11270 MHz

الاستقطاب: عمودي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

التشفير: مفتوحة

....

نايلسات E8WB

الحامل: 8 درجة غرب

التردد: 11470 MHz

الاستقطاب: عامودي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

............

نايلسات E7WA

الحامل: 7.3 درجة غرب

التردد: 11559 MHz

الاستقطاب: عامودي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

التشفير: مفتوح

........

عربسات بدر 5

الحامل: 26 درجة شرق

التردد: 12284 MHz

الاستقطاب: عامودي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها التفاصيل الكاملة التي تخص تردد قناة ام بي سي بوليوود MBC BOLLYWOOD على جميع الأقمار 2023 بجودة hd نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

تردد قناة ام بي سي بوليود الهندية