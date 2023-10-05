الجهاد الإسلامي تكمل استعدادها لإقامة مهرجان انطلاقتها الــ36

فلسطين اليوم

أتمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استعدادها لإقامة مهرجان الذكرى السادسة والثلاثين لانطلاقتها، والذي ستنظمه يوم غدٍ الجمعة 6/10 على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة.

وتنظم حركة الجهاد الإسلامي مهرجانها هذا العام تحت شعار (الشهداء بشائر النصر) وهي التي قدمت خلال مسيرتها شلالاً من التضحيات واستشهد مؤسسها وعدد من قادتها العسكريين.

ويحمل عنوان المهرجان دلالة واضحة على التمسك بالمقاومة، كنهج وحيد لتحرير فلسطين ومقدساتها.

وتأتي الذكرى الـ 36 لانطلاقة الحركة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، من اقتحامات وتدنيس وتقسيم زماني ومكاني، إلى جانب اشتداد العدوان على المقدسيين وأهالي الضفة المحتلة بشكل عام.

وتتصدر سرايا القدس الانتفاضة المسلحة المشتعلة في الضفة الغربية ويتصدى مقاتلوها بشكل يومي لاقتحامات جيش الاحتلال لمدن وقرى ومخيمات الضفة.

وينتظر أن يشهد المهرجان الذي يقام بالتزامن في غزة وطولكرم ودمشق وبيروت، مشاركة جماهيرية واسعة.

وقد أعدّت اللجنة المشرفة على تنظيم المهرجان تحضيرات واسعة لاستقبال المشاركين في المهرجان.

ويتخلل المهرجان كلمة هامة للأمين العام للحركة القائد زياد النخالة، إلى جانب فقرات جهادية منوعة.

وستكشف سرايا القدس عن قرارات هامة بشأن عملها في الضفة الغربية سيتم الإعلان عنها خلال المهرجان.