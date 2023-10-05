قوات الاحتلال تفرج عن 5 اسرى من الضفة

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن خمسة أسرى من مدن عدة في الضفة الغربية المحتلة.

وإليك أسماء المعتقلين المفرج عنهم.

▪︎الشاب محمد مطر من مخيم العين بنابلس بعد اعتقال دام 4 أيام.

▪︎الأسير محمد خلف من جنين بعد اعتقال إداري دام 8 شهور.

▪︎الأسير مجد عدنان نغنغية من مخيم جنين بعد اعتقال دام عام ونصف.

▪︎الأسير علاء يوسف شبراوي (43 عامًا) من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم بعد اعتقال دام 14 شهرًا.

▪︎الصحفي المقدسي أحمد الصفدي بعد اعتقاله صباح اليوم.