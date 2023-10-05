الآن- رابط مشاهدة برنامج احكي مالك لمالك مكتبي الحلقة 1 - 2023 على شاهد

فلسطين اليوم

رابط مشاهدة برنامج احكي مالك للمقدم مالك مكتبي الحلقة 1 الأولى مباشر 2023 على شاهد و mbc ، وسارع فريق الموقع الالكتروني في نشر كافة المعلومات التي تخص ذلك حتى يتمكن الجمهور من متابعة القصة الأولى بكل اريحية تامة وهي في غاية الجمال وفي هذه الفقرة يوجد المعلومات الكاملة التي تتحدث عن هذا البرنامج القوي في حضوره .

ولابد من الكل أي زوار هذه المقالة من مشاهدة برنامج احكي مالك الحلقة 1 الأولى بث مباشر على هذه المنصة والقناة الرائدتين من قراءة جميع سطور هذه المقالة بجميع حذافيرها حيث جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

مشاهدة برنامج احكي مالك الحلقة 1 الأولى 2023

ولقد عرض لكم الفريق في هذه الفقرة رابط مشاهدة برنامج احكي مالك الحلقة 1 الأولى بث مباشر وكل ما عليكم الان هو الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــا وبمجرد الضغط عليه ينقلكم بصورة مباشرة إلى متابعته .

وفي الفقرات التالية تود التفاصيل الأخرى عن برنامج احكي مالك من قصته ومواعيد عرضه أيضا ويترتب عليكم الان الاستمرار في قراءة ما تبقى من معلومات عنه .

تفاصيل برنامج احكي مالك

ويقوم برنامج احكي مالك في موسمه الأول على نشر قصص لصانعي المحتوى ، حيث يشارك فيه شخصيات سعودية ملهمة قصصها الفريدة والمؤثرة للمرة الأولى .

ويدير برنامج احكي مالك الإعلامي مالك مكتبي ، اما عن مواعيد عرضه فهي التالي.



مواعيد عرض برنامج احكي مالك

وفي كل يوم خميس من نهاية الأسبوع يتم عرض حلقة على منصة شاهد ومن ثم بثها على قناة ام بي سي mbc في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية المحلي.

مشاهدة برنامج احكي مالك لمالك مكتبي

ولقد وضع لكم فريق الموقع تردد قناة ام بي سي mbc حيث يسهل عليكم ضبطته على الرسيفر ومن ثم مشاهدة برنامج احكي مالك وهو التالي.

القمر الصناعي نايل سات عرب سات

التردد 11470 12282

معدل الترميز 27500 27500

الاستقطاب عمودي عمودي

معامل تصحيح الخطأ 6/5 6/5

مالك مكنبي برنامج احكي مالك

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى بعض من السيرة الذاتية لمقدم برنامج احكي مالك وهو النجم الإعلامي المشهور مالك مكتبي وهو من مواليد تاريخ (28 ديسمبر1981-) في العاصمة اللبنانية بيروت وهو يعد إعلامي لبناني قدّم عدّة برامج تلفزيونية واشتهر ببرنامجه الاجتماعي أحمر بالخط العريض .

مقدم البرنامج مالك مكتبي لديه ثلاثة أشقاء، ولقد درس تخصص في إدارة الأعمال في القطاعين المالي والمصرفي، من الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت .

ونواصل معكم في تقديم المعلومات عنه إذ انه حصل على ماجستير في الدراسات والعلاقات الدولية من جامعة لندن of Oriental and African Studies، سعياً لضمان استمرارية عمل العائلة، بما أنّ مؤسسة مكتبي هي ملك لوالده، عاش خمسة عشر عاماً في المملكة العربية السعودية ثم عاد إلى لبنان .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول مشاهدة برنامج احكي مالك الحلقة 1 الأولى مباشر 2023 على شاهد و mbc نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .