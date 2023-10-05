"فلسطين النيابية" بالبرلمان الأردني تدين ممارسات الاحتلال في القدس

فلسطين اليوم

استنكرت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني وشخصيات مسيحية، ممارسات المستعمرين تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة.

وأكدت في بيان مشترك أصدرته، اليوم الخميس، أن "تلك الممارسات تحدث منذ زمن بعيد، ولكنها أخذت بنيتها التوثيقية في مرحلة التواصل الاجتماعي".

وجاء في البيان إن "البناء الأيدلوجي والفكري للكيان الصهيوني يرتكز على إهانة كل الأديان واعتبارها عدو، فخلال تلك المسيرة المشؤومة للمستعمرين قاموا بالبصق وإهانة الأماكن المسيحية والسياح الأجانب، وبذلك فإن ظاهرة العنصرية والشوفينية والاختيار الإلهي الوهمي المتمترس في بنائهم الفكري قد ظهر بأبشع صوره بهذا التصرف الوقح وغير القابل للاحتواء، حتى في أدنى أبعاده الإنسانية".

وأكد البيان أن لجنة فلسطين النيابية ستدعم وستتابع تحركات الكنائس المسيحية في الاحتجاج لدى الفاتيكان والقاصد الرسولي ضد هذه الاعتداءات، وأن "الاحتلال يتحمل التبعات الاستثنائية والكارثية المنبثقة من تساهل ودعم غير مسبوق لهذه التصرفات، التي يعجز أي مؤمن باحتواء مشاهدها القبيحة".