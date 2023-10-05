شاهد| لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار على مركبة في حوارة

فلسطين اليوم

أظهر مقطع فيديو مصور، اليوم الخميس، لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار على الشارع الرئيسي في حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأغلقت قوات من جيش الاحتلال، مساء اليوم، حاجز حوارة بعد إطلاق نار على مركبة مستوطنة، ما اسفر اصابتها بهالة من الهلع.

وبيّن المقطع، ووصول المنفذ سيراً على الأقدام، ومن ثم سحب مسدسه وأطلق النار تجاه المركبة، واستمر بملاحقتها رغم إطلاق مستوطن آخر النار تجاهه، ونجح بالانسحاب من المكان.

ووفق زعم الاحتلال، فقد أطلق مسلحون النار على مركبة مستوطنة، فيما تقوم قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة.