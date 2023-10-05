فلسطين اليوم

افتتحت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالساحة السورية، عصر اليوم الخميس، معرض الانطلاقة الجهادية السادسة والثلاثين، الذي استعرضت من خلاله بعض العناوين والرؤى والمنجزات التي قامت بها الروابط والمؤسسات والهيئات والتجمعات العاملة في الحركة، بالساحة السورية.

وقال الإعلامي رامي حج سعيد في كلمةٍ له: "لا بدّ لنا بدايةً أن نعيد تعريف المشهد البصري لهذه الفعالية والذي بُني على قاعدة التسليم المطلق بعنوان مهرجان الانطلاقة الجهادية (الشهداء بشائر النصر)، وبالتالي كان للإخوة في قيادة الساحة أن يجعلوا من صور الشهداء والأسرى العنوان الأهم في سماء المعرض، فهم أقمار فلسطين، وهم أقمار المقاومة، وهم أقمار المخيمات الفلسطينية، وهم أقمار هذا المعرض".

وأضاف :"بالمناسبة.. فإننا إذ نتحدث عن الشهداء فلا بدّ من الإشارة إلى أنّه في الرابع من تشرين الأول أي مثل يوم أمس من عام 2004 نفذت الفلسطينية هنادي جرادات من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عمليةً في مدينة حيفا ما أدى لمقتل اثنين وعشرين إسرائيلياً وجرح خمسين آخرين" .

وتابع الإعلامي حج سعيد: "وأما في السادس من تشرين عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين فكانت حرب تشرين التحريرية بكل ما تحمله من معاني التضحية والبطولة والتحرير".

ومضى يقول :"أما اليوم ونحن نقف على عتبة هذا المنجز ببعض صوره ومجسماته وبعض المشاهد التوثيقية والأفلام التسجيلية فإنه لا بدّ لنا أن نعترف بداية بأنّ دم الشهداء وعذابات الأسرى كانوا الحاضر الأهم في القدرة على انتزاع المنجز وإرادة تحقيقه، وفي كل لحظة تخطيط، وفي كلّ عثرة، وفي كلّ عنوان تم تجاوزه، بل وفي كلّ عنوان وتحدي جديد على مستوى الساحة السورية".

ولفت حج سعيد إلى أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لا تزال تراكم من عوامل القوة والانتصار امتثالاً لقوله تعالى "وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍۢ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ"، وذلك استجابةً لاستراتيجية الإخوة في قيادة الحركة وسراياها المظفرة والتي تقوم على قاعدة المشاغلة الدائمة لقوى الاحتلال ومواجهة العدو في كل الساحات، تجسيداً لشعار الوحدة الوطنية، وتأكيداً على خيار الجهاد والمقاومة، ولعلّ ما تنجزه كتائبنا في أريحا وجنين ونابلس وطولكرم، في الداخل المحتل، هو التجسيد الحقيقي لهذا الشعار ولهذا العنوان الكبير الذي أعاد تركيب المشهد المقاوم في الضفة الغربية.

جدير بالذكر أن كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قد أوقعت فجر اليوم الخميس، بالاشتراك مع كتائب شهداء الاقصى- الرد السريع، قوةً خاصة إسرائيلية، في كمين محكم لدى تسللها لمدينة طولكرم، ما أدى إلى إصابة خمسة من جنود الاحتلال، وصفت جراح ثلاثة منهم بأنها خطيرة، وفق إقرار العدو.

























