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النصر الأمريكي يُطيح بالعقرب التركي في سوريا
أسقطت طائرة حربية أمريكية، اليوم الخميس، طائرة مسيرة تركية فوق الأراضي السورية.
وأفادت وكالة "رويترز"، بأن طائرة أمريكية من طراز (اف-16) أسقطت مسيرة تركية حلقت فوق قوات أمريكية في سوريا.
وتتواجد القوات الأمريكية بطريقة غير شرعية في نقاط وقواعد عسكرية في المناطق الشرقية والجنوبية بسوريا، منذُ سنوات، وكانت الحكومة السورية قد اتهمتها في وقت سابق، بسرقة النفط السوري، وإثارة الفتن وعدم الاستقرار في البلاد.