محدث.. سعر الدولار والدينار واليورو في ارتفاع امام الشيكل اليوم
يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي والدينار الأردني والعملات الاجنبية الأخرى حتى اليوم الخميس 5-10-2023، تسجل ارتفاعًا غير مسبوق منذ سنوات، أمام الشيكل الإسرائيلي.
وقامت وكالة"فلسطين اليوم الاخبارية"، في نشر هذه الأسعار المحدثة حتى الساعة السادسة مساءً، وجاءت الآتي:_
وبحسب موقع "investung" الاقتصادي، فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الشيكل، عند مستوى بيع 3.8655، وشراء 3.85.
وصل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشكيل إلى نحو ٥٫٤٥ شيكل.
ووصل سعر صرف اليورو مقابل الشيكل إلى نحو ٤٫٠٧ شيكل.
وصل سعر صرف الجنيه المصري امام الشكيل إلى نحو 0.13 شيكل.
ووصل سعر صرف الريال السعودي امام الشكيل إلى نحو 1.03 شيكل.