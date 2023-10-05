محدث.. سعر الدولار والدينار واليورو في ارتفاع امام الشيكل اليوم

فلسطين اليوم

يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي والدينار الأردني والعملات الاجنبية الأخرى حتى اليوم الخميس 5-10-2023، تسجل ارتفاعًا غير مسبوق منذ سنوات، أمام الشيكل الإسرائيلي.

وقامت وكالة"فلسطين اليوم الاخبارية"، في نشر هذه الأسعار المحدثة حتى الساعة السادسة مساءً، وجاءت الآتي:_

سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الخميس 5-10-2023

وبحسب موقع "investung" الاقتصادي، فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الشيكل، عند مستوى بيع 3.8655، وشراء 3.85.

أسعار صرف الدينار واليورو مقابل الشيكل اليوم

وصل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشكيل إلى نحو ٥٫٤٥ شيكل.

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الشيكل إلى نحو ٤٫٠٧ شيكل.

سعر صرف الجنيه المصري امام الشكيل اليوم

وصل سعر صرف الجنيه المصري امام الشكيل إلى نحو 0.13 شيكل.

ووصل سعر صرف الريال السعودي امام الشكيل إلى نحو 1.03 شيكل.