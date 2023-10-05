منح دراسية في الجمعية المحمدية بإندونيسيا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر عدد من المنح الدراسية المُقدّمة من الجمعية المُحمدية في إندونيسيا للعام 2023-2024، في مجال البكالوريوس والماجستير.

ودعت الوزارة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على التفاصيل كاملة.

وأوضحت أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقا معها الوثائق المطلوبة والمصدّقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله، أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة في مقر "التعليم العالي" في حي تل الهوا.