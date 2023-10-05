اصابات بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة يعبد

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في قرية جلبون شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المواطنين في هذه القرية ما أسفر عن إصابة مواطنين بالاختناق.

وذكرت المصادر ذاتها، بان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وقرية نزلة زيد وقريتي رمانة وعانين غربا.

وأشارت إلى ان مواجهات اندلعت بين المواطنين والقوات المقتحمة.