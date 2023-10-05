إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال قرب جنين

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، مساء اليوم الخميس 5-10-2023، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية جلبون شمال شرق جنين بالضفة المحتلة.

وقال رئيس المجلس القروي إبراهيم أبو الرب: "إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت الحي الغربي، وشنت حملة تفتيش، واندلعت على إثرها مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق".

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقرية نزلة زيد جنوب غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري، وكما اقتحمت قريتي رمانة وعانين غربا، وشنت حملات تمشيط واسعة.