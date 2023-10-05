فلسطين اليوم

استهدفت عملية إطلاق نار، مساء اليوم الخميس 5-10-2023، حاجز "حوارة" جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة 14 العبرية: "إن عملية إطلاق نار،اتسهدفت سيارة للمستوطنين قرب حاجز "حوارة"؛ مما أدى إلى تحطم الزجاج الخلفي للسيارة. وفق زعمها.

وزعمت القناة العبرية، أنه لم يصب أحد في السيارة، فيما كان على متنها امرأة وطفل صغير. وفق قولها.

كما زعمت المصادر أن منفذ عملية إطلاق النار انسحب من المكان بسلام، فيما لا تزال قوات الاحتلال تجري عمليات تمشيط بالمنطقة بحثاً عنه.