فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس5/10/2023م، شابًا من مدينة البيرة في الضفة الفلسطينية المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا من داخل محل للصرافة بمدينة البيرة ( مجهول الهوية)، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اعتقال قوات الاحتلال الشاب: