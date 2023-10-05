لمخالفتها الشروط.. "الزراعة بغزة" تتلف 8 طن من الفاكهة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس5/10/2023م، إتلاف 8 طن من الفاكهة نظرا لمخالفتها الشروط الصحية ومواصفات الغذاء الآمن.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" ضمن جهود وزارة الزراعة بغزة المتواصلة حرصا على توفير الغذاء الٱمن للمواطنين، وفي إطار نشاطها الدوري بمتابعة وفحص المنتجات الزراعية الواردة لقطاع غزة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات وخلوها من أية متبقيات يمكن أن تشكل ضررا على صحة وسلامة أبناء شعبنا؛ أتلفت عصر اليوم الطواقم المختصة بالوزارة 8 طن من الفاكهة؛ نظرا لمخالفتها الشروط الصحية ومواصفات الغذاء الآمن، وفق ما أثبتته نتائج التحليل المختبري للعينات المفحوصة".

وأكدت الوزارة على أنها تقوم بشكل دوري بفحص المنتجات الزراعية المستوردة والمحلية في مختبراتها التخصصية، للتأكد من سلامتها وخلوها من أية مكونات ضارة للصحة العامة، وتشرع فور ثبوت مخالفتها بإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.