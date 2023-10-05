حماس تدين اعتقال السلطة كوادر من حركة الجهاد الإسلامي

فلسطين اليوم

أدانت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الخميس5/10/2023م، بأشد العبارات، الهجمة التي نفّذتها أجهزة أمن السلطة بحق كوادر من حركة الجهاد الإسلامي في بلدة علار بطولكرم، والتي تم خلالها اعتقال القيادي في الحركة نظير نصار، والمجاهد محمد نوباني، بعد مداهمة مجموعة من منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذا السلوك جريمة، وإمعانًا في الخروج عن القيم والأعراف الوطنية، واستهتارًا بتضحيات أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقالت:"إننا إذ نستهجن هذا السلوك، الذي تزامن مع اقتحام واسع لجيش الاحتلال الصهيوني لمخيم طولكرم، تصدّى له مقاومونا الأبطال بكل صلابة؛ فإننا ندعو السلطة وقيادتها إلى التوقُّف عن سياسة صمّ الآذان عن كل النداءات الوطنية الداعية إلى الكفّ عن العبث بالسلم الأهلي، وإنهاء ظواهر الاعتقال السياسي والتضييق على المقاومين كافة"

ودعت حركة حماس جميع القوى والمؤسسات الحقوقية للتحرّك الفوري لوضع حدّ لهذه الانتهاكات للحالة الوطنية، ولسلوك بعض المتنفّذين في أجهزة أمن السلطة.