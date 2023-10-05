تعمل بنظام التكييش... "الاقتصاد بغزة" تعلن إغلاق شركة للتجارة والتقسيط

فلسطين اليوم

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس5/10/2023م، شركة للتجارة والتقسيط تعمل بنظام التكييش.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أنها أغلقت الشركة لمدة 30 يوم، لقيامها بالعمل دون ترخيص وممارسة أعمال التكييش والترويج الإعلامي له.

وأكدت الوزارة، أنه يمنع فتح المحل أو تشغيله أو ممارسة أي نشاط تجاري للمحل المذكور أو العمل فيه طوال فترة الإغلاق وكل من يخالف ذلك، يعاقب حسب القانون.

وأشارت إلى أن القرار يعمل به بدءا من اليوم، ولن تتهاون مع أي جهة تمارس التكييش في قطاع غزة.