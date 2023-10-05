السجن 5 سنوات لمدان بتهمة"تداول منتجات المستعمرات" في قلقيلية

فلسطين اليوم

أصدرت محكمة بداية قلقيلية، اليوم الخميس 5/10/2023م، حكما بإدانة المتهم (أ،ا) عن تهمة تداول منتجات المستعمرات، سندا للمادة 4/2 بدلالة المادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010، بشأن مكافحة منتجات المستعمرات، وحكمت عليه بالسجن مدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة المضبوطات.

وبينت المحكمة أن هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، وإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة.