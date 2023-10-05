زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفاد اتحاد لجان الصيادين بغزة ، مساء اليوم الخميس 5/10/2023م، أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر مدينة رفح جنوب القطاع.

وبين منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة زكريا بكر، أن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين العاملة داخل بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في صفوف الصيادين.

يذكر أن البحرية "الإسرائيلية" تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتقوم في كثير من الأحيان باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.