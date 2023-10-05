تشافي معلقاً على إصابة ليفاندوفسكي: ضربة قوية

فلسطين اليوم

أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، سعادته بالفوز بنتيجة (1-0) خلال مواجهة بورتو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا.



وسجل هدف المباراة الوحيد فيران توريس في الدقيقة (45+1).



وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "واجهنا أشياء كثيرة وصعوبات خلال المباراة، وكان الشوط الأول جيدًا، وفي الشوط الثاني لم نسيطر على اللعب وعانينا".



وأضاف: "هذه هي بطولة دوري الأبطال، التي تكلفنا الكثير، قدم اللاعبون كل ما لديهم، وعلينا أن نتحسن في المباريات المقبلة، لكننا اليوم حققنا 3 نقاط ذهبية".



وعن إصابة ليفاندوفكسي، كشف: "لقد تعرض لضربة قوية للغاية في كاحله، مما أجبره على الخروج، ودعونا نرى موقفه من مباراة الأحد المقبل".



وحول لامين يامال، كشف: "لقد شعر بانزعاج، حيث عانى من آلام في بطنه، وعانينا بتواجد 10 لاعبين ثم طرد جافي"، مشيرا إلى أن رونالد آراوخو عانى من انزعاج عضلي أيضًا.



وأتم بالحديث عن حصوله على بطاقة صفراء: "أنا أتحدث دائما، فأنا أحتج وأغضب، ودائما أكون هكذا من الصعب التغيير".



وبهذا الانتصار يعتلي برشلونة صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد بورتو عند 3 نقاط في الوصافة.