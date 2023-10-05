في آخر أيام "عيد العُرش" ..1178 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى بحماية من جنود الاحتلال

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس5/10/2023م، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مُشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أخر أيام ما يُسمى بـ "عيد العرش العبري".

وبحسب مصادر مقدسية، فإن 1178 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في أخر أيام ما يسمى عيد العرش العبري، وأدوا طقوساً تلمودية".

وأشارت إلى أنه خلال أيام من ما يسمى "عيد العُرش" الـ5، اقتحم قرابة الـ 5800 مستوطن المسجد الأقصى المبارك

وعيد "العرش" هو عيد ديني ورد في "التناخ"- كتاب يهودي مقدس- ويأتي بنفس الشهر بعد "عيد الغفران"، ويرتبط بذكرى سكن اليهود في الخيم وتحت المظلات خلال ضياعهم في سيناء، ونزول المن والسلوى.

ويعد عيد "العرش" أحد الأعياد المركزية في اليهودية ويُعرف بالعبرية "سوكوت" أي "المظال" أو "العُرش"، ويتم تحديد موعده سنويا وفق التقويم العبري القمري، بحيث كان يجري في نهاية موسم جني الثمار، أي ابتداءً من نهاية شهر أيلول وحتى النصف الثاني من شهر تشرين أوّل (وفق التقويم الميلادي).