بالصور استشهاد 10 جنود سوريين في هجوم استهدف الكلية الحربية في حمص

فلسطين اليوم

استشهد ظهر اليوم الخميس5/10/2023م، 10 أشخاص وأصيب 30 آخرون في هجوم استهداف الكلية العسكرية السورية في مدينة حمص السورية.

وأكد التلفزيون السوري: نقلاً عن مصادر طبية سورية، استشهاد 10 أشخاص وأصيب 30 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص بعد انتهاء الحفل

وكانت وسائل إعلام سورية، أكدت سماع دوي انفجار في محيط الكلية الحربية في حمص وسط البلاد.







