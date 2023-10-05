مستعمرون يقتلعون 40 شجرة زيتون في ياسوف شرق سلفيت

الساعة 02:40 م|05 أكتوبر 2023
مستوطنون يقتلعون اشجار الزيتون
مستوطنون يقتلعون اشجار الزيتون

فلسطين اليوم

اقتلع مستعمرون 40 شجرة زيتون وكسروها، اليوم الخميس5/10/2023م، في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وذكر رئيس مجلس ياسوف صالح ياسين، بأن مستعمري مستعمرة "تفوح" المقامة على أراضي المواطنين قاموا باقتلاع نحو 40 شجرة زيتون وتكسيرها، تتراوح أعمارها بين 15-20 عاما في منطقة "باب السراب" شمالي البلدة، وتعود ملكيتها للشقيقين أيوب ووصفي حسن أيوب.

وأوضح أن المنطقة المذكورة تتعرض لاعتداءات المستعمرين المتكررة، خاصة في موسم قطف الزيتون.

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