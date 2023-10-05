الكشف عن طبيعة إصابة ليفاندوفسكي

فلسطين اليوم

أثار البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، الفزع في قلوب جماهير البلوجرانا، بعد إصابته خلال مواجهة بورتو، أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



واضطر ليفاندوفسكي للخروج من أرض الملعب في الدقيقة 34، إثر إصابة في الكاحل الأيسر، بعد تدخل قوي من ديفيد كارمو مدافع بورتو، وقرر تشافي هيرنانديز إشراك فيران توريس بدلا منه.



وبحسب صحيفة "سبورت" نقلا عن مصادر داخل برشلونة، فإن البولندي يعاني فقط من كدمة قوية في الكاحل، وليس هناك شيء خطير.

ومع ذلك، أعلن أمس أنه سيجري اختبارات اليوم الخميس لضمان عدم وجود أي تأثير أكبر في هذه المنطقة الحساسة من الساق بنسبة 100%.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه حال لم يكن البولندي جاهزا تماما لمواجهة الأحد المقبل ضد غرناطة، فإن تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا سيعتمد على فيران توريس ليقود هجوم الفريق الكتالوني.