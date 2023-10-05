فلسطين اليوم

نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس 5-10-2023، توثيقاً لعملية إجلاء جيش الاحتلال لجنوده المصابين خلال كمين سرايا القدس في طولكرم.

ونقلت القناة 14 العبرية، مشاهد إجلاء عدد من جنود الاحتلال المصابين في كمين سرايا القدس الذي أوقعت به قوة خاصة في مدينة طولكرم.

كما أظهر الفيديو أصوات الجنود وهم يصرخون في أعقاب استهدافهم بعبوات ناسفة.

وكان قد اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 5/10/2023، بإصابة خمسة جنود بينهم ثلاثة بحالة الخطر من وحدة المستعربين في طولكرم بالضفة المحتلة.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن حالة أحد الجنود المصابين حرجة للغاية وآخران بحالة حرجة وهناك خطر على حياتهم، فيما قالت مصادر أن الأطباء يقاتلون من أجل إنقاذ حياة المصاب بحالة حرجة.

وبدورها، أكدت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، إصابة عدد من جنود الاحتلال بعد وقوعهم في كمين محكم بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة نصبه مجاهدوها على محور البلاونة في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتيبة طولكرم: "قام مجاهدونا باكتشاف قوة صهيونية خاصة تسللت إلى مخيم طولكرم وأمطروها بصليات مكثفة من الرصاص".