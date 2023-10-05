فلسطين اليوم

فقد لاعب روما سيتي، نيكولو ديلماسترو، وعيه مباشرة بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك فريق تيرمولي 1920، ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي تيرمولي 1920 وروما سيتي، والتي انتهت بفوز الفريق الزائر بنتيجة 4-2، الأحد، حادثة إغماء للاعب روما.

وجاء هذا الحادث بعد أن أنهى نيكولو ديلماسترو، هجمة مرتدة بتسديدة متقنة، وسجل هدفا مذهلا قبل أن ينهار فاقدا للوعي، مما تسبب في حالة من الذعر بين زملائه والحاضرين.

وقالت الصحيفة: "سرعان ما طلب زملاؤه المساعدة الطبية، قبل أن يتمكنوا من معرفة أسباب سقوط اللاعب فاقدا للوعي".

أوضحت أنه استعاد اللاعب وعيه خلال دقائق، ليتم فورا استبداله، ولم يقدم نادي روما سيتي معلومات حول أسباب انهيار اللاعب، لكن حرارة الجو لربما كانت أحد العوامل الرئيسية لما حدث.

جدير ذكره أنه يبلغ ديلماسترو 18 عاما، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، وانضم لروما سيتي في سبتمبر 2023.