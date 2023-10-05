مواطنون يعيدون انتزاع منزلهم من المستوطنين جنوب الخليل

فلسطين اليوم

تمكن مواطنون فلسطينينون اليوم الخميس 5-10-2023، من إجبار مستوطنين على إخلاء منزلهم في منطقة الدلبة جنوب الخليل، بعد أن استولَوا عليه الأسبوع الماضي.

وقال صاحب المنزل أمجد الشريف: "إن مجموعة من أبناء العائلة تمكنت من إجبار المستعمرين على إخلاء منزله المهجور في منطقة الدلبة، بالقوة، حيث كانوا قد وضعوا أمتعتهم في البيت ورفعوا أعلام دولة الاحتلال على سطحه".

وأوضح الشريف أن البيت يحتاج إلى ترميم حتى يصبح صالحا للسكن، لكن الاحتلال يمنعه من ترميمه.