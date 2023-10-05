فلسطين اليوم

حركة الجهاد تنعي شهداء طولكرم وتشيد بمقاومي كتيبة السرايا التي لقنت العدو درساً موجعاً

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيدين البطلين: عبد الرحمن فارس عطا (23 عامًا)، وحذيفة عدنان فارس (27 عاماً)، اللذين ارتقيا برصاص جنود الاحتلال في مدخل قرية شوفة بطولكرم.

وأكدت الحركة أن جرائم العدو المتواصلة بحق شعبنا ومقدساتنا لن تطفئ جذوة الانتفاضة المشتعلة على امتداد أرضنا، وإن دم الشهداء سيوقد مزيدًا من نار الانتقام من هذا المحتل الغاصب في ظلال تشرين الدم والشهادة، وببشر بمواعيد النصر القادم.

واشادت بمقاومي شعبنا وعلى رأسهم سرايا القدس – كتيبة طولكرم، التي أثبتت أنها رأس الحربة الذي يلقن العدو دروسًا موجعة بالرصاص والعبوات الناسفة وضرب الجنود في مقتل، حيث كانت الملحمة في مخيم طولكرم شاهدًا اَخر على أن معركة الاشتباك لن تتوقف حتى القدس.