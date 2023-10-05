سرايا القدس تنفذ اليوم مسيراً عسكرياُ ضخماً في مدينة غزة
من المقرر، أن تُنفذ سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعد ظهر اليوم الخميس 5-10-2023، مسيراً محمولاً ضخماً في غزة لمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين للانطلاقة الجهادية.
وأوضحت سرايا القدس عبر الإعلام الحربي التابع لها:" أن المسير العسكري سيكون عند الساعة 2:00م، وسينطلق من موقع براق العسكري - "نتساريم".
وبينت سرايا القدس خط سير المسير العسكري المحمول الذي سيمر بالنقاط التالية:
- شارع نتساريم تجاه البحر وصولاً الى شارع الرشيد.
- شارع الرشيد تجاه الشمال وصولاً الى دوار الحسبة.
- التوجه تجاه الشرق وصولاً الى الكتيبة ودوار الازهر.
- التوجه تجاه شارع الجوازات وصولاً الى مقر المجلس التشريعي.
- التوجه شرقاً تجاه شارع الجندي المجهول وصولاً الى مفترق السرايا.
- المسير شمالاً الى شارع الجلاء حتى اللبابيدي بعدها شرقاً تجاه شارع النفق.
- بعدها العودة جنوباً تجاه السامر ومن مفترق السامر الى الساحة وصولاً الى مفترق الشجاعية.
- بعدها التوجه الى مسجد صلاح الدين والسير على الخط الرئيسي وصولاً الى شارع النصيرات
- دخول شارع النصيرات الرئيسي وصولاً الى شارع "المخيم الجديد" والدخول فيه وصولاً الى مدينة الزهراء وصولاً إلى خط البحر، وانتهاءً بالعودة إلى غزة على طول خط الساحل حتى موقع الانطلاق.