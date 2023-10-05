في ذكرى انطلاقتها الـ36

سرايا القدس تنفذ اليوم مسيراً عسكرياُ ضخماً في مدينة غزة

الساعة 01:10 م|05 أكتوبر 2023
سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً .JPG
سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً ضخماً .JPG

فلسطين اليوم

من المقرر، أن تُنفذ سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعد ظهر اليوم الخميس 5-10­-2023، مسيراً محمولاً ضخماً في غزة لمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين للانطلاقة الجهادية.

وأوضحت سرايا القدس عبر الإعلام الحربي التابع لها:" أن المسير العسكري سيكون عند الساعة 2:00م، وسينطلق من موقع براق العسكري - "نتساريم".

وبينت سرايا القدس خط سير المسير العسكري المحمول الذي سيمر بالنقاط التالية:

- شارع نتساريم تجاه البحر وصولاً الى شارع الرشيد.

- شارع الرشيد تجاه الشمال وصولاً الى دوار الحسبة.

- التوجه تجاه الشرق وصولاً الى الكتيبة ودوار الازهر.

- التوجه تجاه شارع الجوازات وصولاً الى مقر المجلس التشريعي.

- التوجه شرقاً تجاه شارع الجندي المجهول وصولاً الى مفترق السرايا.

- المسير شمالاً الى شارع الجلاء حتى اللبابيدي بعدها شرقاً تجاه شارع النفق.

- بعدها العودة جنوباً تجاه السامر ومن مفترق السامر الى الساحة وصولاً الى مفترق الشجاعية.

- بعدها التوجه الى مسجد صلاح الدين والسير على الخط الرئيسي وصولاً الى شارع النصيرات

- دخول شارع النصيرات الرئيسي وصولاً الى شارع "المخيم الجديد" والدخول فيه وصولاً الى مدينة الزهراء وصولاً إلى خط البحر، وانتهاءً بالعودة إلى غزة على طول خط الساحل حتى موقع الانطلاق.

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سرايا القدس الشهداء بشائر النصر مسير عسكري