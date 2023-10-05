سرايا القدس تنفذ اليوم مسيراً عسكرياُ ضخماً في مدينة غزة

فلسطين اليوم

من المقرر، أن تُنفذ سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعد ظهر اليوم الخميس 5-10­-2023، مسيراً محمولاً ضخماً في غزة لمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين للانطلاقة الجهادية.

وأوضحت سرايا القدس عبر الإعلام الحربي التابع لها:" أن المسير العسكري سيكون عند الساعة 2:00م، وسينطلق من موقع براق العسكري - "نتساريم".

وبينت سرايا القدس خط سير المسير العسكري المحمول الذي سيمر بالنقاط التالية:

- شارع نتساريم تجاه البحر وصولاً الى شارع الرشيد.

- شارع الرشيد تجاه الشمال وصولاً الى دوار الحسبة.

- التوجه تجاه الشرق وصولاً الى الكتيبة ودوار الازهر.

- التوجه تجاه شارع الجوازات وصولاً الى مقر المجلس التشريعي.

- التوجه شرقاً تجاه شارع الجندي المجهول وصولاً الى مفترق السرايا.

- المسير شمالاً الى شارع الجلاء حتى اللبابيدي بعدها شرقاً تجاه شارع النفق.

- بعدها العودة جنوباً تجاه السامر ومن مفترق السامر الى الساحة وصولاً الى مفترق الشجاعية.

- بعدها التوجه الى مسجد صلاح الدين والسير على الخط الرئيسي وصولاً الى شارع النصيرات

- دخول شارع النصيرات الرئيسي وصولاً الى شارع "المخيم الجديد" والدخول فيه وصولاً الى مدينة الزهراء وصولاً إلى خط البحر، وانتهاءً بالعودة إلى غزة على طول خط الساحل حتى موقع الانطلاق.