فلسطين اليوم

رابط فحص تصاريح العمل في غزة دفعة شهر 10 2023 المشغل وشركات التشغيل، زادت الأحاديث عن دور عدد جديد من تصاريح العمل لعمال قطاع غزة، سواء عن طريق المشغل أو شركات التشغيل التي تعاقدت معها وزارة العمل في قطاع غزة، لذا بدأ العمل في البحث عن، رابط فحص تصاريح العمل في غزة دفعة شهر 10 2023 المشغل وشركات التشغيل، وذلك من أجل الاستعلام عن أسمائهم في قوائم تصاريح العمل.

رابط فحص تصاريح العمل في غزة دفعة شهر 10 2023 المشغل وشركات التشغيل

رابط فحص تصاريح العمل في غزة دفعة شهر 10 2023 المشغل وشركات التشغيل، بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة لأهالي قطاع غزة حتى اللحظة، ووفق الجهات ذات الاختصاص نحو 18001 تصريح، لكن يأمل عمال قطاع غزة أن تزيد حصة تصاريح القطاع حتى يتمكن كل عامل أن يحصل على رخصة عمل في الداخل الفلسطيني المحتل، "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تتابع عن كثب، رابط فحص تصاريح العمل في غزة دفعة شهر 10 2023 المشغل وشركات التشغيل.

رابط فحص تصاريح العمل في غزة دفعة شهر 10 2023 المشغل وشركات التشغيل

رابط فحص تصاريح العمل في غزة دفعة شهر 10 2023 المشغل وشركات التشغيل، حتى الآن لم تفعل أو تنشر وزارة العمل والجهات الشريكة أي رابط لفحص أسماء المستفيدين من تصاريح العمل من عمال قطاع غزة للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، وسيوافيكم فريق العمل بكل المستجدات المتعلقة بهذا الملف الذي يهم أكثر من 200 ألف شخص في قطاع غزة عانوا من الفقر المدقع نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

رابط فحص تصاريح العمل في غزة دفعة شهر 10 2023 المشغل وشركات التشغيل

رابط فحص تصاريح العمل في غزة دفعة شهر 10 2023 المشغل وشركات التشغيل، العمل في الداخل الفلسطيني المحتل، يعتبر طوق نجاة للعمال، بسبب شح فرص العمل في قطاع غزة، وحتى وإن وجدت فإن أجرتها اليومية منخفضة جداً لا تتناسب مع الغلاء المعيشي الحاصل في قطاع غزة، لذا الجميع يأمل أن يحصل على تصريح عمل للعمل في الداخل الفلسطيني، رابط فحص تصاريح العمل في غزة دفعة شهر 10 2023 المشغل وشركات التشغيل.