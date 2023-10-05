البريم : نتحدى أن يُعلن الاحتلال حقيقة وتفاصيل العمل البطولي في كمين سرايا القدس كتيبة طولكرم

فلسطين اليوم

قال مصعب البريم المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 5/10/2023 ، نتحدى الاحتلال أن يعلن حقيقة وتفاصيل العمل البطولي في كمين سرايا القدس كتيبة طولكرم لجنوده وضباطه ومستعربيه .

أكد البريم مجدداً خلال تصريحات لـ"وكالة فلسطين اليوم" نتحدى أن يعلن الاحتلال عن العدد الحقيقي للقتلى والإصابات والخسائر المادية.

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 5/10/2023، بإصابة خمسة جنود بينهم ثلاثة بحالة الخطر من وحدة المستعربين في طولكرم بالضفة المحتلة.

قال قيادي في سرايا القدس بالضفة الغربية اليوم الخميس 5/10/2023: إن مجاهديها في كتيبة طولكرم أوقعوا قوات العدو التي توغلت فجر اليوم عند محور "البلاونة" في كمين محكم تخلله تفعيل عدد من العبوات الناسفة واستهداف بالرصاص بشكل مباشر.