الاحتلال يفرج عن الأسير علاء شبراوي من طولكرم

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 5/10/2023، عن الأسير المجاهد علاء يوسف شبراوي (43 عامًا) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة بعد اعتقال دام 14 شهرًا في سجون الاحتلال.

والمحرر علاء شبراوي أسير سابق أمضى 15 عامًا على فترات، كان أبرزها في شهر إبريل/ نيسان عام 2016م وأمضى خلالها 9 أعوام، كما كان آخر اعتقال له بتاريخ 6 أغسطس/ أب العام الماضي خلال معركة وحدة الساحات التي خاضتها سرايا القدس في قطاع غزة، وصدر بحقه حكمًا بالسجن الفعلي لـ 14 شهرًا إلى أن تم الإفراج عنه اليوم بعد قضاء محكوميته.

يشار إلى أن الأسير علاء الشبراوي هو شقيق الأسير المجاهد بهاء شبراوي المعتقل منذ العام 2001م ويقضي حكمًا بالسجن لـ 35 عامًا وأمضى منها 22 عامًا في سجون الاحتلال، حيث صادفت ذكرى اعتقاله أمس.



