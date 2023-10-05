فلسطين اليوم

أعلنت كتيبة سرايا القدس –كتيبة طولكرم وكتائب شهداء الأقصى الرد السريع عن تمكنهما من تنفيذ عملية مشتركة استهدفت قوات الاحتلال الخاصة على محور البلاونة جنوب طولكرم .

وقال البيان ان قواتهما تمكنتا من اطلاق صليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر وخوض اشتباك عنيفة مع القوة من مسافة صفر ، وإلقاء عدد من القنابل اليدوية بشكل مباشر صوب القوة موقعين فيها القتلى والجرحى كما تمكن مجاهدونا من اغتنام عتاد ومقتنيات خاصة بالجنود.





فيما يلي نص البيان كاملاً

بسم الله الرحمن الرحيم

"وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنّم للكافرين حصيرا"

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس-كتيبة طولكرم

ونحن نعيش أيام تشرين المفعمة بالثورة والجهاد تشرين المقاومة والفداء تشرين الجهاد والاستشهاد تعلن سراياكم المظفرة في كتيبة طولكرم وكتائب شهداء الأقصى الرد السريع بتمكين وتوفيق من الله العزيز الجبار عن تنفيذ عملية مشتركة استهدفت قوات الاحتلال الخاصة على محور البلاونة.

حيث كمنت المجموعة المتشركة للقوة الخاصة التي تمركزت على محور البلاونة الساعة 05:30 صباح اليوم وأصبحت في مرمى النيران قام مجاهدونا بتفجير عدد من العبوات المتفجرة واطلاق صليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر وخوض اشتباك عنيف مع القوة من مسافة صفر ، قام مجاهدونا خلالها بإلقاء عدد من القنابل اليدوية بشكل مباشر صوب القوة موقعين فيها القتلى والجرحى كما تمكن مجاهدونا من اغتنام عتاد ومقتنيات خاصة بالجنود.

يا أهلنا المرابطين في مدينة طولكرم ومخيمنا الصامد مخيم طولكرم، حفظكم الله لنا وأدامكم لنا عزاً وسيفاً للمجاهدين،وإننا نجدد لكم العهد والوعد أننا سندافع عن مدينتنا ومخيمنا الصامد مهما بلغت التضحيات.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة طولكرم

5/10/2023













