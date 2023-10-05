أمطار مصر: بعد سيول مطروح الإسكندرية تغرق

فلسطين اليوم

ضربت أمطار غزيرة اليوم الخميس 5/10/2023، الإسكندرية، وذلك بعد ساعات من تعرض محافظة مطروح لهطول أمطار وسيول جارفة وصلت لمنازل المواطنين.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية مقطع فيديو للحظة تعرض الأنفوشي لهطول أمطار. كما أعلنت الأرصاد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

سيول مطروح

شهدت منطقة القصر وعدد من المناطق المجاورة بمدينة مرسى مطروح، وصول مياه السيول بشكل جزئي إلى المنازل، بعدما ضربت الأمطار الغزيرة المدينة مع انحدار كميات كبيرة من مياه وادي تويويع.

وحصلت “فيتو” على فيديو وصول مياه السيول للمنازل، مع تحركات سريعة من مدينة مرسى مطروح بالتعاون مع الأجهزة المعنية والهلال الأحمر والحماية المدنية لإنقاذ المناطق والمنازل.

كما ناشد عدد من الأهالي بضرورة توخي الحذر ومساعدة الأهالي أصحاب سيارات الدفع الرباعي للاستعداد لنقل المواطنين من المناطق في حالة تطلب ذلك.

أكد عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم التنسيق مع الحماية المدنية والهلال الأحمر والجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة بنطاق مدينة مرسى مطروح، لمعاونة فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز.

وأعلن مركز ومدينة مرسى مطروح، أنه تم الدفع معدات مجلس المدينة بمنطقة الكيلو ٤ لرفع كفاءة السدود للحد من وصول السيول للمنازل.

كما يتابع محافظ مطروح، أعمال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس الغير مستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط الأمطار متفاوتة الشدة على مطروح، حيث تتأثر المحافظة بالسحب الرعدية.

وقالت:" يستمر المد المداري على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأوضحت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تأثر المحافظة بالسحب الرعدية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا على سيناء، معتدل الحرارة ليلًا

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري مما يعمل على تلطيف الأجواء يصاحبها أمطار خفيفة غير مؤثرة في النشاط اليومي.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).