الهيثم لـ"فلسطين اليوم": أنهينا اليوم كامل التجهيزات لاستقبال الجماهير الحاشدة في مهرجان الانطلاقة غداً

فلسطين اليوم

أكد مسؤول لجنة الفعاليات في حركة الجهاد الإسلامي خميس الهيثم، اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2023، أن الحركة أنهت اليوم كامل التجهيزات استعداداً لاستقبال الجماهير الفلسطينية في المهرجان الجهادي الحاشد "الشهداء.. بشائر النصر" الذي تنظمه حركة الجهاد احتفالاً بالذكرى الـ 36 لانطلاقتها على أرض الكتيبة غرب مدينة غزة، موضحاً أن المهرجان يقام بالتزامن في غزة ومخيم نور شمس في طولكرم ودمشق، وبيروت، وسيحمل رسائل عدة من كل الساحات.

وأوضح الهيثم في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ فقرات المهرجان ستبدأ بعد صلاة عصر يوم غدٍ الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، مشيراً إلى أنهم وفروا وسائل النقل والمواصلات من جميع محافظات قطاع غزة لجميع الجماهير الوافدة إلى ساحة المهرجان.

وأشار إلى أن المهرجانات المتزامنة في العديد من الساحات، ستؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني، وستخللها العديد من الفقرات والكلمات التي تؤكد أن الجهاد الإسلامي هي حركة الكل الفلسطيني، وخرجت وقاتلت من أجل التحرير والانتصار على العدو الإسرائيلي.

وذكر، أن مهرجانات الحركة ستحمل رسائل عدة، أبرزها رسالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، للعديد من الاتجاهات على المستوى العربي والفلسطيني، وللعدو الصهيوني، كذلك سيكون الشهداء والأسرى وعوائلهم حاضرون في المهرجان الجهادي، بالإضافة إلى حضور فصائل القوى الوطنية والإسلامية في المهرجانات.

وقال: "حركة الجهاد وسرايا القدس تمتلك العديد من المفاجآت خلال المهرجان، متوقعاً أن تشهد المهرجانات زحفاً جماهيرياً حاشداً، هذا هو عهدنا بشعبنا الذي لايزال وفياً للشهداء والأسرى، يقف دائماً في صف المقاومة.

وأضاف: "الجهاد الإسلامي وسراياها المظفرة ستكون الدرع الحامي لشعبنا والحفاظ على حقوقه مهما لفها من ثمن وتضحيات".