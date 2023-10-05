بينهم القيادي نصار... السلطة تستهدف كوادر الجهاد في طولكرم

فلسطين اليوم

أقدمت أجهزة أمن السلطة على جريمة مداهمة واعتقال بحق قادة ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بمحافظة طولكرم فجر اليوم، تزامناً مع عدوان قوات الاحتلال على مخيم طولكرم.

فقد اعتقلت أجهزة أمن السلطة القيادي نظير نصار أبو عبادة (55 عامًا)، والمجاهد محمد نوباني (43 عامًا)، من بلدة علار بطولكرم، عقب مداهمة منازلهم وتخريب ممتلكاتها والعبث بمحتوياتها قبل أن تقوم باعتقالهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة، فيما فشلت في اعتقال مجاهدين اَخرين.

والقيادي نصار أسير محرر أمضى ما يقارب 10 أعوام في سجون الاحتلال، وتعرض للاعتقال والاستدعاء لدى أجهزة أمن السلطة أكثر من مرة، كما يشغل منصب إمام وخطيب مسجد علار، وأفرج عنه في 26 يوليو / تموز الماضي بعد اعتقال دام 16 شهرًا في سجون الاحتلال.

والمجاهد محمد نوباني، كان قد اعتقل في سجون الاحتلال لمدة ثلاث سنوات ونصف، كما سبق أن اعتقلته أجهزة أمن السلطة لمدة سنة ونصف عام 2005م، وتعرض للاستدعاء كان اَخرها في مارس 2022م.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة بحق قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في محافظات الضفة الغربية، كما تواصل احتجاز عدد منهم دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.