بيان مشترك لكتيبة طولكرم وشهداء الأقصى: اوقعنا إصابات وقتلى بعد ان نصبنا كميناً لجيش الاحتلال في طولكرم

فلسطين اليوم

أعلن بيان مشترك لسرايا القدس –كتيبة طولكرم وكتائب شهداء الأقصى اليوم الخميس 5/10/2023 ، ان المقاومين تمكنوا من ايقاع قوة من جيش العدو في كمين محكم في حارة البلاونة بطولكرم ، مما أدى لوقع اصابات محققه وقتلى ، وهو ما اعلن الاحتلال لاحقا بإصابة 5 جنود من جيش الاحتلال بينهم 3 في حالة خطيرة للغاية .

وبين البيان انه تم استهداف الاحتلال بعبوات الأمير" 1 " وما غيرها من العبوات التي دخلت الخدمة، والاعلان عن دخول عبوة رائد" 1 " التي اذاقتهم الويلات والصيحات، وما ادراك ما هي عبوة الكرمي "1".

وأكد البيان ان أبنائنا في مدينة طولكرم ومخيماتها يد واحدة كالبنيان المرصوص، وان النصر حليفنا ان شاء الله.

ووجت الكتيبة وسرايا القدس التحية لحاضنتنا الشعبية وابناء مخيمنا اللذين يثبتون في كل مرة التفافهم حولنا وتقديم يد العون بكل السبل.

وقال الكتيبة وشهداء الاقصى للعدو ان " حسابكم معنا مفتوح ولم يغلق ولن ننسى دماء شهدائنا ولا التنكيل بأسرانا ولا الاعتداء على حرائرنا بالخليل والقدس الشريف.

وبين البيان انه قد تم اكتشاف شبكة عملاء متخاذلة وتم التعامل معهم بالطريقة الصحيحة، وان اعيننا عليكم واعيننا لا تنام ، بالإضافة الى الاستيلاء على مقتنيات احد الجنود من ازقة المخيم" حارة البلاونة"،وسنجعل التوثيقات تثبت لكم ما حصل بالبلاونة.

فيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان مشترك لكتيبة طولكرم وشهداء الأقصى: اوقعنا إصابات وقتلى بعد ان نصبنا كميناً جيش الاحتلال في حارة البلاونة

بسم الله الرحمن الرحيم

قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ.

صدق الله العظيم

تم بحمد الله وبفضله تمكن جنودنا من ايقاع قوة من جيش العدو في كمين محكم في حارة البلاونة،ونؤكد لكم امام الله ثم امام عباده اننا اوقعنا اصابات محققه وقتلى،وسندع اعلام العدو يوزع قتلاه في تايلند واليونان وصحراء النقب،كما نؤكد ان مقاومتنا بخير وبأننا واجهنا هذا العدو بشراسة وقد تم استهدافهم بعبوات الأمير" 1 " وما غيرها من العبوات التي دخلت الخدمة،ونعلن عن دخول عبوة رائد" 1 " التي اذاقتهم الويلات والصيحات،وما ادراك ما هي عبوة الكرمي "1".

كم نؤكد بأننا ابناء مدينة طولكرم ومخيماتها بأننا يد واحدة كالبنيان المرصوص،وان النصر حليفنا ان شاء الله.

ونوجه التحية كل التحية لحاضنتنا الشعبية وابناء مخيمنا اللذين يثبتون في كل مرة التفافهم حولنا وتقديم يد العون بكل السبل.

ونقول لهذا العدو ان حسابكم معنا مفتوح ولم يغلق ولن ننسى دماء شهدائنا ولا التنكيل بأسرانا ولا الاعتداء على حرائرنا بالخليل والقدس الشريف.

ونؤكد اننا قد اكتشفنا شبكة عملاء متخاذلة وتم التعامل معهم بالطريقة الصحيحة، وان اعيننا عليكم واعيننا لا تنام.

ونؤكد لكم ايضا بأننا قد استولينا على مقتنيات احد الجنود من ازقة المخيم" حارة البلاونة"،وسنجعل التوثيقات تثبت لكم ما حصل بالبلاونة.

لن تصمت بنادقنا حتى تحرير هذه الأرض كامل هذه الأرض من النهر الى البحر،وانها لثورة حتى النصر حتى النصر.

اخوتكم وابنائكم كتائب شهداء الأقصى

مجموعات الرد السريع "كتيبة طولكرم"

الخميس 5/10/2023